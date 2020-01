Air Sénégal : lancement des vols entre Dakar et Cap Skirring

Article publié le 29 janvier 2020 par David Dagouret

Ces deux fréquences seront hebdomadaires et effectuées en ATR 72.

La compagnie Air Sénégal a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne domestique entre Dakar et Cap Skirring. Les deux vols hebdomadaires sont opérés les vendredis et dimanches entre l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar et l’aéroport international de Cap Skirring. C’est un ATR72 configuré en bi-classes, économique et premium, qui opèrera les rotations.



Les horaires des vols seront les suivants :

DSS - CSK 15h30 16h20 HC105 5/7

CSK – DSS 16h50 18h35 HC105 5/7

