Boeing : 2019, une mauvaise année à oublier

Le constructeur américain a annoncé ses résultats financiers pour 2019, avec une perte de 636 millions de dollars.

Boeing a annoncé les résultats financiers pour l'année 2019 mais sans surprise ils ont été pénalisés par les problèmes du Boeing 737 Max survenus après les deux accidents obligeant le constructeur américain a procéder à l'immobilisation de son Max et stoppant sa production.

Boeing a annoncé avoir enregistré un chiffre d'affaires de 76,6 milliards de dollars pour l'année 2019 (101 milliards en 2018) mais le constructeur américain a surtout terminé son exercice 2019 avec une perte nette de 636 millions de de dollars. Depuis sa création, il s'agit de la quatrième fois que Boeing enregistre des pertes, la dernière fois c'était en 1997.

Avec tous ses déboires, Boeing a perdu sa première place de constructeur aéronautique au dépens du constructeur européen Airbus mais le constructeur américain possède néanmoins un carnet de commande de 5 400 avions d'une valeur totale de 463 milliards de dollars.

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "nous mesurons pleinement l’ampleur de la tâche qu’il nous reste à accomplir. Nous concentrons tous nos efforts sur le retour en service en toute sécurité du 737 MAX, ainsi que sur la restauration de la confiance que la marque Boeing incarne depuis longtemps auprès des usagers du transport aérien. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et d’excellence dans tout ce que nous entreprenons. Le principe de sécurité soutiendra chaque décision, chaque action et chaque mesure que nous prendrons à l’avenir. Heureusement, la solidité du vaste portefeuille d’activités de Boeing nous procure les liquidités financières indispensables pour mettre en œuvre un processus de redressement minutieux et rigoureux."

