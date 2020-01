David Calhoun prend ses fonctions de Président-directeur général de Boeing

Article publié le 15 janvier 2020 par David Dagouret

Cette nomination avait été annoncé en décembre dernier suite à la démission de Dennis Muilenburg.

David L. Calhoun a pris le 13 janvier 2020, ses nouvelles fonctions de Président-directeur général de Boeing.

Âgé de 62 ans, David Calhoun a occupé plusieurs postes de direction au sein de grandes entreprises, telles que Blackstone Group, Nielsen Holdings et GE. Au cours des 26 années passées chez GE, David Calhoun a dirigé plusieurs entités commerciales, parmi lesquelles GE Transportation et GE Aircraft Engines, où la sécurité occupait une place primordiale. David Calhoun siège depuis 2009 au conseil d’administration de Boeing, dont il a occupé la présidence du 11 octobre au 22 décembre 2019.

Lawrence W. Kellner, président du conseil d’administration de Boeing a déclaré : "Grâce à sa riche expérience industrielle et à son solide palmarès, Dave Calhoun est le leader idéal pour prendre les rênes de Boeing au cours de cette période difficile en 104 ans d’histoire. Nous sommes convaincus que Dave aidera Boeing à progresser en accordant une attention sans faille à nos valeurs, à savoir la sécurité, la qualité et l’intégrité. Nous tenons par ailleurs à remercier Greg Smith pour son leadership en tant que directeur général par intérim. Nous nous félicitons que Boeing puisse à nouveau bénéficier de ses compétences aux postes de directeur financier et de vice-président exécutif en charge de la stratégie et des performances d’entreprise de Boeing."

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "C’est un grand honneur d’être à la tête de la talentueuse équipe de Boeing à un moment où nous devons relever différents défis. Ensemble, nous allons renforcer notre culture de la sécurité, améliorer la transparence et restaurer la confiance avec nos clients, les autorités de réglementation, nos fournisseurs et les usagers du transport aérien. Grâce à la force de notre équipe, j’ai confiance en l’avenir de Boeing, y compris du 737 MAX."





