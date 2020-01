Finnair présente un kit confort limité à l'occasion du nouvel an chinois

Article publié le 23 janvier 2020 par David Dagouret

Ce kit sera disponible sur les vols de la compagnie finlandaise vers Hong Kong et Singapour.

Finnair, la compagnie finlandaise a présenté un kit confort en édition limitée pour le nouvel an chinois sur les lignes vers Hong Kong et Singapour. Ce kit, conçu par la maison de design, Marimekko, sera proposé aux passagers de la classe Affaires. C’est le motif Joonas dessiné par Maija Isola, qui ornera cette fois-ci la pochette et le masque de nuit en coloris rouge et doré.

A l’intérieur, les passagers retrouveront une brosse à dents fabriquée à partir de bioplastiques et un dentifrice, un baume à lèvres à l’amande et à la noix de coco et une crème hydratante pour le visage à la camomille et à la lavande ainsi que des bouchons d’oreilles.

Ce kit est disponible jusqu'au 9 février prochain.

