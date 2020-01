Gulf Air lance une liaison vers Nice

Article publié le 23 janvier 2020 par David Dagouret

Dès le 02 juillet prochain, Gulf Air lancera une liaison entre le Bahreïn et l'aéroport de Nice.

Gulf Air a annoncé qu'elle allait ouvrir une ligne entre le Bahreïn et l'aéroport de Nice. Dès le 02 juillet 2020 et jusqu'au 30 août, Gulf Air proposera deux vols par semaine (jeudi et dimanche) entre Manama et Nice avec une escale d'une heure à Milan. Ce sera sa deuxième liaison en France après l'aéroport de Paris.

Gulf Air affrétera des Airbus A321neo pour effectuer cette liaison. La cabine des appareils pourra accueillir 166 passagers, 150 en classe économique et 16 en classe Affaires.

