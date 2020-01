L'Aéroport de Châteauroux se dotera d'une nouvelle tour et d'un hangar géant

Article publié le 19 janvier 2020 par David Dagouret

Le montant des travaux est estimé à près de 20 millions d'euros.

L'aéroport Marcel Dassault de Châteauroux a dévoilé, le 17 janvier dernier, les entreprises retenues dans le cadre de la construction d'un hangar géant de 8540m² et de 38 mètres de haut ainsi qu'une nouvelle tour de contrôle qui s'élèvera quant à elle à 42 mètres de haut.

Ce hangar géant sera mis à la disposition d’avionneurs, de compagnies aériennes ou d’industriels, pour des activités de peinture, de maintenance, ou de conversion (passagers > cargo), sur tous les appareils, même les plus gros porteurs (A380). L'aéroport de Châteauroux a précisé qu'il n'existait que 22 structures de ce type dans le monde.

La région Centre - Val de Loire en assura la maîtrise d’ouvrage.

Dominique Roullet, président de l’aéroport Marcel Dassault de Châteauroux a déclaré : "nous devons maintenant écrire une nouvelle page de l’histoire de l’aéroport Marcel Dassault. Pour cela, nous engageons une phase de développement très forte avec la construction d’un hangar géant et d’une nouvelle tour de contrôle. Près de 1100 appareils sont mis en service chaque année. Et nous avons constaté qu’en France, mais aussi en Europe et dans le monde, il y avait un réel manque de hangars de maintenance. Ces travaux de grande ampleur vont par ailleurs constituer un volume de travail important pour les entreprises, mais aussi des centaines d’heures de travail pour nos concitoyens."



