L’ISAE-SUPAERO et Daher créent une chaire de recherche autour de projets d'éco-conception d'avions

Article publié le 8 janvier 2020 par David Dagouret

Cette chaire vise à réaliser des travaux de recherche sur la conception et la certification d’architectures innovantes d’avions légers de type CS-23.

La fondation ISAE-SUPAERO, l’ISAE-SUPAERO et l’avionneur et équipementier Daher ont signé une convention de mécénat. Son objectif est de mettre en place une chaire de recherche sur la conception et la certification d’avions légers à propulsion hybride-électrique, combinant ainsi les énergies fossile et électrique pour assurer la propulsion et l’alimentation des systèmes embarqués.

D’une durée de 5 ans, cette chaire vise à réaliser des travaux de recherche sur la conception et la certification l’architectures innovantes d’avions légers de type CS-23, c’est-à-dire avec une masse maximale au décollage de 5670kg et une capacité maximale de 9 passagers. Cette chaire de recherche s'inscrit dans une logique de réduction de l’empreinte environnementale de l’aviation.

Olivier LESBRE, Directeur Général de l’ISAE-SUPAERO a déclaré : "en combinant l’excellence industrielle et l’excellence académique, nous avons pour ambition de changer l’approche de la conception des avions légers. En prenant en compte le cycle de vie complet de l’avion, les travaux de la Chaire permettront de concevoir des architectures innovantes sur les plans technologiques et environnementaux. C’est essentiel pour inventer le transport aérien de demain, qui doit répondre au défi du réchauffement climatique."

La chaire s’articule autour de trois axes principaux :

La réduction de l’impact environnemental de l’aviation

La chaire devrait permettre de développer des solutions hautes performances et durables pour l’aviation légère en travaillant notamment sur l’hybridation de sources d’énergie à bord, l’exploration d’architectures innovantes telles que la propulsion électrique distribuée et les modes d’opération innovants (transport intercités).

Une approche systémique étendue en conception avion

L’introduction de solutions technologiques novatrices permet d’envisager des architectures innovantes pour les avions légers de demain, ouvrant la voie à de meilleures performances globales. Pour cela, cette chaire devrait développer un outil capable d’intégrer toutes les disciplines relatives à l’avion et à son écosystème : de la capture du besoin du client, en passant par les missions de l’avion, l’optimisation de son architecture, les aspects environnementaux et les aspects sécuritaires.

La sécurité et la certification de nouvelles architectures

La certification et l’analyse de sécurité de ces nouvelles architectures d’avion de catégorie CS-23 occuperont une part importante des travaux de cette chaire. Ceci s’appuiera sur la nouvelle approche réglementaire mise en place par les autorités de sécurité aérienne pour cette catégorie d’avions et introduira les démonstrations de sécurité dès la conception de l’appareil. Les chercheurs analyseront des méthodes pour favoriser l’introduction d’innovation dans les avions tout en garantissant le haut niveau de sécurité requis et les contraintes de développement.

Nicolas ORANCE, Chief Technology Officer, Daher a déclaré : "de nouveaux défis, et qui sont autant d’opportunités, se présentent à nous ; ainsi le défi climatique et les évolutions de plus en plus rapides des besoins du marché sont des enjeux majeurs qui doivent guider notre réflexion vers de nouvelles architectures d’aéronef, et nous inciter à repenser les méthodes efficaces pour les mettre sur le marché. Notre collaboration étroite avec l’ISAE-SUPAERO est un des leviers stratégiques pour accompagner le changement de paradigme que cela suppose."

Jérôme LEPAROUX, Directeur des Ressources Humaines et Secrétaire Général de Daher a déclaré : "à travers cette Chaire, Daher est fier de contribuer à l’invention de l’avion de demain et à la décarbonation du transport aérien, deux axes au cœur de notre raison d’être d’avionneur et d’entreprise responsable. Cette Chaire va de plus contribuer au développement de compétences et expertises clés pour Daher comme pour l’ensemble de l’écosystème aéronautique, et qui illustrent également nos engagements RSE."





