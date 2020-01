Lufthansa revient à Paris-Orly

Article publié le 13 janvier 2020 par David Dagouret

Dès le 16 mars prochain, la compagnie allemande desservira l'aéroport d'Orly depuis Munich.

Lufthansa a annoncé qu'elle allait relancer des vols vers l'aéroport de Paris Orly. Dès le 16 mars 2020, la compagnie allemande lancera une liaison entre l'aéroport de Munich et celui de Paris-Orly. Précisons que Lufthansa avait déjà desservi l'aéroport d'Orly entre 1995 et 2001.

Cette ligne sera opérée en Bombardier CRJ 900 à raison de deux vols par jour, un le matin et le second le soir.

Le vol aller du matin, LH 2244, décollera de Munich à 06h50 et arrivera à Paris-Orly à 08h20. Le vol retour du matin, LH 2245, repartira de Paris-Orly à 09h05 pour arriver à Munich à 10h30.

Le vol aller du soir, LH 2214, décollera quant à lui de Munich à 17h35 et arrivera à 19h05. Le vol retour, LH 2215, repartira de Paris-Orly à 19h45 pour arriver à Munich à 21h15.

Les vols au départ d'Orly compléteront les 40 vols hebdomadaires de Lufthansa entre Paris Charles-de-Gaulle et Munich.

Wilken Bormann, PDG de Hub Munich a déclaré : "Paris est l'une des destinations les plus importantes au monde pour Lufthansa Group. Avec Paris-Orly, nos clients disposeront pour la première fois depuis près de 20 ans d'une liaison directe du sud de la métropole vers notre hub de Munich."

Michael Gloor Senior Director Sales France, Luxembourg et Pays-Bas a déclaré : "la France est pour nous un marché clé, et nous voulons proposer aux voyageurs d’affaires et de loisirs tous les moyens pour se rendre directement en Allemagne au départ de la capitale française. Orly est une véritable alternative pour redécoller à l’international et représente un vrai potentiel au sud de l’Ile de France. Grâce à cette nouvelle liaison, ce seront 54 vols hebdomadaires qui relieront la Bavière et la ville lumière, un potentiel indéniable à l’aube des JO 2024."





