Premiers clients pour l'Intégral R

Article publié le 27 janvier 2020 par David Dagouret

Aura Aero, constructeur aéronautique français a annoncé avoir reçu des commandes de deux clients pour son appareil de voltige.

Aura Aero, constructeur aéronautique toulousain avait présenté son avion de voltige, l'Intégral R, lors du salon aéronautique du Bourget en 2019. Nous avions rencontré l'équipe lors de cet événement, revoir l'actualité (Bourget 2019 : Intégral R, nouvel avion de voltige d'Aura Aero)

Aura Aero a donc annoncé, le 21 janvier dernier, que la société avait reçu les premières commandes de deux clients pour l'Intégral R. Les clients pour ce nouvel avion est Midi-Pyrénées Voltige (MPV) et Dijon Voltige.

Aura Aero compte deux modèles, l'Intégral R (train classique) et Intégral S (train tricycle). Les deux versions de la famille Intégral sont proposés en kit (option choisie par Midi-Pyrénées Voltige) ou clé-en-main (version commandée par Dijon Voltige).

Midi-Pyrénées Voltige recevra son Intégral R fin 2020 tandis que la livraison à Dijon Voltige est prévue pour le deuxième semestre 2021.

Jérémy Caussade, Président et Ingénieur en Chef d’Aura Aero a déclaré : "Aura Aero se positionne sur un marché en constante évolution, avec notamment l’émergence de nouveaux besoins, nécessitant des appareils aptes à remplir ces missions, et c’est ce que nous avons voulu proposer avec Integral. Nous sommes très fiers de la confiance que nous témoignent Midi-Pyrénées Voltige et Dijon Voltige, et ces commandes démontrent qu’Integral a toute sa place sur le marché des biplaces aujourd’hui."

Liens commerciaux