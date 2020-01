Qatar Airways arrive à Lyon

Article publié le 16 janvier 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie a annoncé l'ouverture de nouveaux vols au départ de Lyon à partir de juin 2020.

Qatar Airways a annoncé, hier, lors du Kuwait Air Show, qu'elle allait lancé une nouvelle liaison entre Doha et Lyon. Après Paris et Nice, la compagnie qatarie proposera des vols depuis la troisième plus grande ville de France à partir du 23 juin 2020 et ce à raison de 5 vols par semaine.

Qatar Airways a également annoncé le lancement de sept autres destinations qui seront ouvertes dans le courant de l'année 2020 à savoir :

Nur-Sultan au Kazakhstan à raison de deux vols hebdomadaires à partir du 30 mars 2020

Almaty au Kazakhstan à raison de deux vols hebdomadaires à partir du 1er avril 2020 puis quatre vols par semaine dès le 25 mai 2020

Cebu aux Philippine à raison de trois vols hebdomadaires à partir du 8 avril 2020

Accra au Ghana, un vol par semaine à partir du 15 avril 2020

Trabzon en Turquie, Trois vols hebdomadaires à partir du 20 mai

Luanda en Angola à raison de quatre vols hebdomadaires à partir du 14 octobre 2020

Siem Reap au Cambodge à raison de cinq vols hebdomadaires à partir du 16 novembre 2020

M akbar Al Baker, Président Directeur Général du groupe Qatar Airways a déclaré : "le salon de l'aviation du Koweït est l'occasion idéale de commercer la nouvelle année et dévoiler nos nouveaux projets pour 2020. Nous sommes fiers de vous annoncer que 8 nouvelles destinations rejoindront notre réseau cette année en plus des nouvelles lignes récemment annoncées de Santorin en Grèce, Dubrovnik en Croatie et Osaka au Japon. Ces nouveaux ajouts à notre réseau nous permettent d'étendre nos opérations à 177 destinations à travers le monde, renforçant ainsi notre position en tant qu'une des compagnies aériennes les plus connectées au monde. Cette expansion de notre réseau nous permet de continuer à offrir à nos passagers toujours plus de possibilités et de flexibilité lors de la planification de leurs voyages d'affaires et de loisirs."





Liens commerciaux

Sur le même sujet