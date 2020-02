Aegean Airlines dévoile sa nouvelle livrée

Article publié le 14 février 2020 par David Dagouret

Avec l'arrivée de ses premiers Airbus A320neo, la compagnie grecque a présenté sa nouvelle identité visuelle.

Aegean Airlines a dévoilé sa nouvelle livrée avec l’arrivée des premiers A320neo. La compagnie grecque a profité de cette occasion pour repenser son identité visuelle et a donc présenté cette nouvelle image lors d’une cérémonie officielle en Grèce en présence du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, des autorités locales, représentants, partenaires et employés d’Aegean Airlines.

Aegean Airlines a reçu 3 A320neo d’une commande de 46 appareils A320neo et A321neo au total qui intégreront progressivement la flotte d’ici 2025. La compagnie a déjà annoncé avoir mis une option pour 12 appareils supplémentaires par rapport à la commande initiale soit jusqu’à 58 avions au total. Il s'agit du plus important investissement privé en Grèce, évalué entre 2,5 et 3 milliards de dollars aux prix du marché (6 à 6,5 milliards de dollars aux prix courants). Au cours des 6 prochaines années, Aegean Airlines investira plus de 500 millions de dollars par an pour l'expansion et la modernisation de sa flotte.

La compagnie recevra 3 autres appareils, soit 6 au total, d’ici à juillet 2020 atteignant une flotte de 65 appareils, ce qui lui permettra de proposer 1,5 million de sièges supplémentaires (19 millions de sièges au total pour l'année) et de soutenir l'expansion de son réseau dans 155 destinations et 44 pays au cours de l’année 2020.

La nouvelle identité de marque est inspirée par le ciel, les mers, le patrimoine architectural et historique ainsi que le design de la Grèce. Elle est déclinée sur la nouvelle livrée et à l’intérieur de la cabine.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré : "le gouvernement grec soutient activement les entreprises qui se concentrent sur les technologies de pointe, valorisent leurs employés et adoptent des pratiques de croissance durable. C'est alors que leur propre croissance devient une valeur pour le pays."

Dimitris Gerogiannis, PDG d’Aegean Airlines, a déclaré : "2020 symbolise un nouveau départ marqué par une nouvelle dynamique, un nouveau potentiel et une nouvelle identité pour Aegean Airlines. Les 24 prochains mois seront extrêmement créatifs puisque nous renouvellerons notre offre de produits. Ce nouvel avion représente avant tout une opportunité pour nos équipes de travailler de manière cohérente et d’offrir une meilleure expérience de voyage à nos passagers."

Eftychios Vassilakis, Président d’Aegean Airlines, a déclaré : "à l’aube de notre 3ème décennie, nous nous engageons à poursuivre nos investissements et nos efforts pour conserver la confiance de nos passagers, opérer de manière responsable, protéger l'environnement et offrir des opportunités de croissance à nos employés. Nous continuerons à unir nos forces avec nos partenaires pour atteindre des objectifs communs. Avec une nouvelle identité qui incarne le véritable esprit de la Grèce et nos valeurs – hospitalité et expertise –, nous aspirons à ce que notre nouvelle flotte devienne le symbole d'une nouvelle période dynamique pour la Grèce."





