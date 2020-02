Aegean Airlines ouvre une liaison entre Paris et Corfou

Article publié le 26 février 2020 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée à partir du 03 mai 2020 jusqu'au 11 octobre 2020.

Aegean Airlines a annoncé l'ouverture d’une nouvelle ligne saisonnière entre Paris et Corfou qui sera opérée du 3 mai au 11 octobre 2020. Ce nouveau vol sera opéré deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, en Airbus A320 pouvant accueillir un total de 174 passagers, 12 en classe Business et 162 en économie.

