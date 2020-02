Aeroflot reçoit son premier A350 (photos)

Article publié le 29 février 2020 par David Dagouret

Le 28 février 2020, la compagnie russe a pris livraison du premier de ses 22 Airbus A350-900 commandés.

Aeroflot, la compagnie nationale russe, a pris livraison de son premier Airbus A350-900. L'appareil livré hier, est immatriculé VQ-BFY, msn 383 et a été baptisé "Tchaikosvsky". Cet aéronef arbore également une nouvelle livrée.

La cabine de l'appareil est configurée en trois classes pouvant accueillir un total de 316 passagers. La classe affaires est composée de 28 sièges, la classe confort avec 24 sièges et la classe économique avec 264 sièges.

Aeroflot exploitera ses A350-900 de Moscou vers Londres, Dubaï, New York, Miami, Osaka et Pékin. La compagnie russe a commandé un total de 22 A350-900 et exploite une flotte Airbus de 126 avions, 107 de la famille A320 et 19 de la famille A330.

L'appareil a quitté l'aéroport de Toulouse ce matin à destination de Moscou.

