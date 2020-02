Air Canada annonce ses résultats annuels pour 2019

Article publié le 19 février 2020 par David Dagouret

La compagnie canadienne a obtenu près 1,5 milliards de dollars canadiens de bénéfices en 2019.

Air Canada a annoncé des résultats en hausse pour l'année 2019. La compagnie aérienne canadienne a enregistré un bénéfice d'environ 1,5 milliard de dollars canadiens en 2019 contre 37 millions en 2018. Le chiffre d'affaires quant à lui s'est élevé à 4 milliards de dollars.

Néanmoins, la compagnie aérienne entame 2020 sous le signe de l'incertitude, du fait de l'interdiction de vol qui continue de frapper les appareils 737 MAX de Boeing et des contraintes qui s'ensuivent, outre les risques économiques et géopolitiques ainsi que les suspensions de liaisons aériennes découlant de l'éclosion du virus COVID-19.

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada a déclaré : "je suis fort heureux d'annoncer qu'Air Canada affiche de solides résultats pour le quatrième trimestre de 2019, à l'instar d'ailleurs de l'exercice au complet, pour lequel la Société a constaté des produits sans précédent dépassant 19 G$, en plus d'afficher un niveau record de liquidités non soumises à restrictions, et ce, malgré l'indisponibilité d'environ le quart de notre flotte d'appareils monocouloirs pour la plus grande partie de l'exercice à la suite de l'interdiction de vol visant les appareils 737 MAX de Boeing à l'échelle mondiale. Ces résultats attestent la capacité d'Air Canada de surmonter les obstacles de taille ainsi que l'engagement indéfectible de ses 37 000 employés, qui ont su prendre soin de notre clientèle dans un contexte opérationnel extrêmement épineux. Étant donné cette conjoncture, je suis particulièrement fier que nous ayons réussi à dégager des résultats conformes à nos perspectives à l'égard des mesures financières clés pour l'exercice. La discipline dont nous avons fait montre a été récompensée, puisque notre action a affiché un rendement de 87 % en 2019. Compte tenu du rendement obtenu pour les neuf derniers exercices, l'action d'Air Canada est le titre inscrit à la cote de la TSX qui a connu le meilleur rendement au cours de la dernière décennie, soit 3 575 %."

"À en juger par notre agilité et notre solidité en 2019, je suis convaincu que nous tirerons parti avec brio de plusieurs occasions clés qui se présentent actuellement à nous. Je songe notamment à notre nouveau programme de fidélisation dont le lancement se déroulera dans le courant de l'année et qui sera, prévoyons-nous, le meilleur programme de la sorte qu'offrent les sociétés aériennes de par le monde. Nous nous réjouissons également à la perspective de procéder à la clôture de notre projet de fusion avec Transat A.T., transaction qui a reçu l'aval de près de 95 % des actionnaires de Transat l'été dernier et qui demeure assujettie à l'approbation des organismes de réglementation. Cette solution intégralement canadienne permettra de garantir des emplois, d'accroître les options de voyages et de maximiser les avantages tant pour la clientèle des deux sociétés aériennes que pour leurs parties prenantes."

