Air Canada réaffirme sa présence dans les Antilles françaises

Article publié le 28 février 2020 par David Dagouret

La compagnie canadienne augmente son nombres de sièges sur l'année 2020.

La compagnie canadienne Air Canada a choisi d’accroitre sa présence dans les îles en renforçant son programme annuel en 2020 avec une augmentation de 18 000 sièges sur l’année.

En Guadeloupe, Air Canada offre un service direct de Montréal à Point-à-Pitre sans interruption depuis plus de 45 ans. Une collaboration toujours d’actualité et même saluée par la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraibes (SAGPC), qui a remis à la compagnie canadienne l’award de la plus forte progression de trafic depuis la création de la SAGP il y a 5 ans. Pour la Martinique, la ligne opérée par des A319 a connu une brève absence dans les années 2000 avant de reprendre son envol en décembre 2009. Air Canada fête donc cette année les 10 ans du retour de cette liaison directe à destination de la fleur des Caraïbes.

Air Canada souhaite donc pérenniser ses partenariats avec les Antilles françaises et propose plus de 10 000 sièges supplémentaires sur l’année en Guadeloupe (une augmentation de sa capacité de 40% par rapport à 2019), et plus de 8 000 sièges en Martinique (une augmentation de 35%).

