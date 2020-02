Air Caraïbes lance une liaison vers Cancún

Article publié le 6 février 2020 par David Dagouret

Dès le 17 octobre 2020, la compagnie française lancera la nouvelle ligne entre Paris-Orly et Cancún.

Air Caraïbes a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Cancún. Le vol inaugural vers le Mexique aura lieu le 17 octobre 2020 et sera opéré en Airbus A330-200 pouvant accueillir 303 passagers.



Pour la période du 17 octobre au 20 décembre 2020, Air Caraïbes opérera la liaison les jeudis et samedis. Les vols décolleront de Paris-Orly 4 à 10h50, pour une arrivée à Cancún à 15h20 (11h30 de vol). Au retour, les vols partiront de Cancún à 17h20 pour une arrivée à Paris-Orly 4 à 9h50 le lendemain (9h30 de vol).



Dès le 21 décembre 2020 et jusqu'au 27 mars 2021, Air Caraïbes proposera une fréquence supplémentaire, afin de proposer jusqu’à trois vols par semaine les mardis, jeudis et samedis.



Olivier Besnard, Directeur Général d’Air Caraïbes, a déclaré : "nous sommes très heureux d’ajouter une nouvelle route à notre offre au sein de l’arc caribéen. Cancún est notamment une véritable porte d’entrée vers le Yucatan, une des régions du Mexique les plus riches tant sur le plan historique, culturel que naturel. En déployant l’A330-200 en Amérique Latine vers cette destination touristique réputée, nous avons la volonté de répondre à l’intérêt croissant du marché français pour le Mexique tout en proposant des conditions de confort optimales pour ce long voyage."





