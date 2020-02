Article publié le 13 février 2020 par David Dagouret

Le constructeur européen a présenté son prototype lors du salon aéronautique de Singapour.

Lors du salon aéronautique de Singapour, Airbus a présenté son démonstrateur technologique "Maveric". Ce projet d'aile volante d'Airbus a été lancé en 2017 et les premiers vols ont débuté en juin 2019 et devraient se poursuivre jusqu'à la fin du second trimestre 2020.

Ce démonstrateur, qui dispose d'un design de type "aile volante", mesure près de 2 mètres de long avec une envergure de 3,2 mètres.

D'après le constructeur européen un tel type d'avion permettrait de réduire la consommation en carburant jusqu'à 20 % par rapport aux avions traditionnels.

