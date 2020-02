Atlantic Airways lance une liaison vers Londres

Article publié le 25 février 2020 par David Dagouret

Dès le 23 juin prochain, la compagnie des îles Féroé opérera cette nouvelle liaison.

Atlantic Airways, la compagnie aérienne nationale des îles Féroé, a annoncé le lancement d’un vol direct entre l'aéroport de Vágar aux îles Féroé et l'aéroport de Londres Gatwick. Ce vol sera lancé dès le 23 juin 2020 à raison d'un vol par semaine tous les mardis jusqu'au 11 août 2020.

Il s’agit d’un retour d’Atlantic Airways à Londres qui exploitait en 2014 une ligne directe entre Londres Stansted et les îles Féroé.

Guðrið Højgaard, CEO de Visit Faroe Islands a déclaré : "nous sommes vraiment ravis d’apprendre qu’Atlantic Airways recommencera à voler en direct depuis Londres dès cet été. Avec une croissance régulière du nombre de visiteurs aux îles Féroé – environ 10% l'année dernière – il y a assurément une demande des voyageurs au départ de Londres. Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs amateurs de destinations uniques mêlant, l’observation des oiseaux, la voile, la randonnée, la descente en rappel, la photographie ainsi que toutes les activités à faible impact sur l’environnement qui permettent d’explorer notre magnifique archipel tout au long de l’année."

Jóhanna á Bergi, CEO d'Atlantic Airways a déclaré : "nous sommes ravis de proposer un nouveau vol direct au départ de Londres. Cette nouvelle desserte rend non seulement nos belles îles plus accessibles aux voyageurs de la région londonienne, mais il s’agit également d’une excellente opportunité pour nos passagers souhaitant poursuivre leur voyage via le hub de l’aéroport de Gatwick vers d’autres destinations du monde entier."

Rappelons que depuis le 1er juillet 2019, Atlantic Airways opère une ligne directe entre Paris-CDG et Vágar sur les Îles Féroé avec 3 vols par semaine en été et 2 vols par semaine en hiver.

Liens commerciaux

Sur le même sujet