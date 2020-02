Coronavirus : easyJet suspend ses vols vers l'Italie

Article publié le 29 février 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost annule ses vols à destination et en provenance de l'Italie.

easyJet a annoncé, hier, 28 février, qu'elle avait décidé d'annuler ses vols à destination et en provenance de l'Italie. La compagnie low-cost a précisé qu'elle avait observé un fléchissement de la demande et des taux de remplissage depuis et vers les bases du nord de l’Italie et qu'elle avait donc pris cette décision.

La compagnie orange a également déclaré : "il est trop tôt pour déterminer quel sera l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les perspectives et les prévisions de l'année en cours à la fois pour la compagnie aérienne et pour easyJet Holidays. nous continuons de veiller attentivement la situation et tiendrons informés le marché en temps opportun."

Liens commerciaux

Sur le même sujet