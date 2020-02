Delta investit dans la réduction des émissions de carbone

Article publié le 17 février 2020 par David Dagouret

La compagnie s'engage à investir un milliard de dollars pour devenir la première compagnie neutre en carbone au monde.

À partir du 1er mars 2020, Delta Air Lines s’engage à investir un milliard de dollars américains au cours des 10 prochaines années afin de réduire l’ensemble des émissions de ses opérations mondiales à l’avenir. La compagnie aérienne investira dans l'innovation, le développement de technologies de transport aérien propres, la réduction accélérée des émissions de carbone et des déchets et le lancement de nouveaux projets conçus pour atténuer le reste de ses émissions.

Ed Bastian, PDG de Delta a déclaré : "rien ne remplace le pouvoir qu'ont les voyages de connecter les gens, alors que notre monde n’en a jamais eu autant besoin qu’aujourd'hui. À l’heure où nous connectons nos clients à travers le monde, il est de notre responsabilité de tenir nos engagements et de rassembler les gens, tout en veillant avec le plus grand soin à l’environnement. Le moment est aujourd’hui venu d'accélérer nos investissements et de nous fixer des objectifs ambitieux que toute l'équipe Delta aura à cœur de mettre en œuvre. Aucun des défis auxquels nous sommes confrontés ne nécessite plus d'innovation que la durabilité environnementale et nous sommes conscients qu'il n'existe pas de solution unique. Nous entendons approfondir ces questions et examiner chaque aspect de nos activités, tout en faisant appel à des experts, en forgeant des coalitions, en favorisant les partenariats et en encourageant l'innovation. Notre aventure se poursuit et bien que nous n'ayons pas encore toutes les réponses, nous savons que notre envergure et nos investissements en termes de temps, de talent et de ressources auront un impact significatif pour notre planète et assureront la durabilité de notre entreprise pour les décennies à venir."

Liens commerciaux

Sur le même sujet