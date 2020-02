DHL Express réceptionne un nouveau Boeing 777

Article publié le 26 février 2020 par David Dagouret

La compagnie cargo réceptionnera cinq autres Boeing 777F cette année.

DHL Express a annoncé avoir pris livraison d'un nouveau Boeing 777F. En tout elle réceptionnera cette année six nouveaux avions-cargos Boeing 777F-200. Le premier d'entre eux a atterri jeudi sur sa future base d'opérations, l'aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG).

En 2018, DHL a commandé 14 nouveaux Boeing 777F, dont quatre ont été livrés en 2019, six le seront cette année tandis que les quatre restants entreront en service en 2021. L'appareil actuel sera exploité par Kalitta, compagnie aérienne partenaire de DHL Express.

Permettant de remplacer les anciens appareils, ce renouvellement entre dans le cadre de la modernisation globale de la flotte intercontinentale long-courrier de la compagnie.

John Pearson, président-directeur général de DHL Express a déclaré : "nous sommes heureux d'accueillir cette année de nouveaux appareils Boeing 777F au sein de la flotte DHL Express. Avec la modernisation de notre flotte intercontinentale, nous sommes simultanément en mesure d'optimiser nos capacités afin de répondre à la croissance de la demande, de réduire notre empreinte environnementale et de proposer la meilleure qualité de service à nos clients. DHL a toujours marqué l'histoire au travers de solutions et de technologies innovantes. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à démontrer à nos partenaires et à nos clients en quoi ces avancées font progresser l'ensemble du secteur de la logistique express tout en nous rapprochant de nos objectifs Stratégie 2025."

Travis Cobb, EVP Global Network Operations et Aviation chez DHL Express a déclaré : "nous prévoyons une nouvelle croissance du e-commerce transfrontalier, et, par conséquent, une hausse de la demande pour nos services logistiques express et notre expertise en livraisons intercontinentales. Grâce aux nouveaux appareils Boeing 777F, nous nous donnons les moyens d'étendre nos connexions intercontinentales tout en réduisant les émissions de carbone et la consommation de carburant. Ceci nous permet de préserver l'excellent niveau de qualité auquel s'attendent nos clients tout en développant nos services internationaux."





