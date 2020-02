Diamond Aircraft livre six Diamond DA40 NG au NCAT

Article publié le 20 février 2020 par David Dagouret

Le Nigerian College of Aviation Technology (NCAT) prend livraison de six avions d'entraînement.

Diamond Aircraft a livré six avions d'entrainement au Nigerian College of Aviation Technologie (NCAT). Ces avions ont été livrés dans le cadre du programme de renouvellement des avions du NCAT qui comprend un total de 20 avions du constructeur autrichien, cinq DA42-VI et 15 DA40 NG.

Ces six premiers DA40 NG ont été livré au cours d'une cérémonie de livraison dans les usines de Diamond Aircraft en Autriche. Etaient présents lors de cette cérémonie, M Hamman, Chef de Mission à l'ambassade du Nigéria à Vienne, Abdulsalami Mohammed, le Directeur Général du NCAT et Liqun Zhan, le PDG Diamond Aircraft Austria.

