easyJet promeut la Grande-Bretagne comme destination touristique

Article publié le 13 février 2020 par David Dagouret

La compagnie orange renouvelle sa collaboration avec VisitBritain pour promouvoir le Royaume-Uni comme destination touristique auprès des Français.

easyJet et VisitBritain, l’Office de tourisme de Grande-Bretagne ont renouvelé leur partenariat dans le but de mettre en avant certaines destinations du Royaume-Uni. Leur première campagne avait été lancée entre septembre et octobre 2019 sur les réseaux sociaux ce qui avait pu générer plus de 25,000 réservations au départ de la France.

Pour cette nouvelle collaboration, les deux parties ont lancé une campagne afin de mettre à l'honneur les atouts touristiques des quatre villes sélectionnées : Londres, Bristol, Manchester et Edimbourg.

La campagne sera déclinée au cœur de 4 métropoles françaises, avec la mise en avant d’une combinaison de destinations britanniques desservies au départ de chaque ville :

Les villes de Bristol, Manchester et Edimbourg depuis Paris,

Londres, Bristol et Edimbourg depuis Lyon,

Londres et Bristol depuis Toulouse,

Et enfin Londres, Bristol et Manchester au départ de Bordeaux.

Reginald Otten, Directeur Adjoint d’easyJet pour la France a déclaré : "nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle collaboration avec VisitBritain, qui traduit l'engagement sur le long-terme d'easyJet pour connecter la France au reste de l’Europe, et sa contribution à l'économie régionale. De par la diversité des destinations proposées au départ des différentes régions françaises, easyJet offre de multiples possibilités d’évasion, aussi bien pour un long week-end que pour des séjours prolongés. Pour cette nouvelle campagne, nous avons choisi de mettre à l’honneur 4 villes phares du Royaume-Uni, à savoir Londres, Bristol, Manchester et Edimbourg, en mettant en avant leurs atouts indiscutables qui rendent ces destinations incontournables."





