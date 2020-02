Emirates et Spairliners signent un accord

Article publié le 25 février 2020 par David Dagouret

Cet accord porte sur le support des équipements de la flotte de la compagnie aérienne.

Emirates et Spairliners ont signé un accord de conditions générales (General Terms Agreement, GTA) afin de développer des solutions de services après-vente pour les équipements de la flotte A380 d'Emirates.

Thies Möller, PDG et Directeur Général de Spairliners, a déclaré : "assurer le support équipements de la plus grande flotte d'avions A380 au monde est une étape importante pour Spairliners. Emirates est l'une des principales compagnies aériennes internationales, avec laquelle nous sommes très fiers de coopérer. Nous sommes impatients d'établir les bases d'une solide relation et de prouver notre compétence en fournissant des services fiables, rentables et de haute qualité".

Ammar Al-Zaben, Vice-Président des achats avions pour Emirates, a déclaré : "assurer la maintenance des équipements est essentiel pour n'importe quel avion. Mais la complexité s'accroit dès lors qu'il s'agit du plus grand avion de ligne, l'A380, et plus encore pour Emirates, puisque nous sommes son plus gros exploitant. Notre association avec Spairliners renforcera davantage la maintenance et la fiabilité de nos A380, le fleuron de notre flotte, ce qui se traduira par des opérations optimisées et une meilleure expérience client ".





