Finnair : son programme 2020

Article publié le 24 février 2020 par David Dagouret

La compagnie finlandaise avait annoncé un plan d'investissement de 4 milliards d'euro et présente ses nouveautés de ce début d'année.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise avait annoncé un plan d’investissement d’environ 4 milliards d’euros, l’investissement le plus important de son histoire depuis sa création en 1923. Pour cette nouvelle année, la compagnie continuera de renforcer sa présence sur le marché français, d’investir pour le confort de ses passagers mais également de développer son réseau international.



En ce début d’année, Finnair a accueilli le 15ème appareil de type A350-900 de sa flotte. La compagnie accueillera encore 4 autres appareils de ce type en complément des 15 déjà exploités passant ainsi de 80 à 100 appareils en exploitation sur l’ensemble de la flotte.



En plus de ce plan d’investissement et l’arrivée de nouveaux appareils dans sa flotte long-courrier, Finnair avait aussi annoncé en novembre 2018 l’introduction d’une nouvelle classe de voyage Premium Economy sur l’ensemble de sa flotte long-courrier à l’horizon 2021 en même temps qu’une nouvelle classe Affaires.



Le déploiement de cette nouvelle classe au design nordique débutera dans le courant du second semestre 2020 pour se terminer en 2022.



Finnair renforcera sa présence sur le marché français pour la prochaine saison estivale IATA 2020. La compagnie aérienne finlandaise proposera un sixième vol quotidien entre Paris-CDG et son hub de Helsinki.



Du 4 avril au 24 octobre 2020, Finnair ajoutera 3 nouvelles fréquences hebdomadaires les jeudis et samedis entre Helsinki et New York. Ces fréquences seront encore renforcées entre le 4 mai et le 24 octobre par un quatrième vol puis par un cinquième entre le 8 juin et le 30 août. Finnair dessert la ville de New York depuis plus de 50 ans et assure actuellement des vols quotidiens vers l’aéroport JFK. Avec ces nouvelles fréquences, Finnair ajoute un total de 250 vols entre son hub d’Helsinki et cette destination, opérées principalement en A350-900.

Liens commerciaux

Sur le même sujet