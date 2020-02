French Bee signe un accord avec Alaska Airlines

Article publié le 7 février 2020 par David Dagouret

L'accord est de type "interline" permettant aux compagnies de proposer à la vente leurs vols en correspondance.

French Bee et Alaska Airlines annoncent la signature d'un accord permettant la connexion de leurs réseaux à San Francisco et New York. Cet accord, de type interline, permet aux voyageurs d'acheter un billet combiné composé d'un vol French bee suivi ou précédé d'un vol Alaska Airlines.

Les destinations proposées par Alaska Airlines au départ de Newark sont : Los Angeles CA (LAX), Portland OR (PDX), San Diego (SAN), San Francisco (SFO), San Jose CA (SJC), Seattle (SEA).

La destination proposée par French bee au départ de Newark est : Paris (ORY).

Les destinations proposées par Alaska Airlines au départ de San Francisco (SFO) sont : Austin (AUS), Boston (BOS), Cabo San Lucas/Los Cabos (SJD), Chicago-O'Hare (ORD), Dallas DAL, Everett (PAE), Fort Lauderdale (FLL), Honolulu (HNL), Kahului/Maui (OGG), Kailua/Kona (KOA), Las Vegas (LAS), Los Angeles, CA (Lax), New Orleans (MSY), New York-Kennedy (JFK), Newark, NY (EWR), Orange County / Santa Ana (SNA), Orlando (MCO), Palm Springs (PSP), Portland OR (PDX), Puerto Vallarta / Riviera Nayarit (PVR), Salt Lake City (SLC), San Diego (SAN), Seattle (SEA), Washington, DC-Dulles (IAD), Washington, DC-Reagon National (DCA).

Les destinations proposées par French bee au départ de San Francisco sont : Paris (ORY), Tahiti, Polynésie française (PPT)

Marc Rochet, Président de French bee, a déclaré : "nous sommes très heureux de travailler avec une compagnie leader sur le marché domestique américain. Cette alliance démontre l'agilité de notre business modèle qui nous permet de saisir les opportunités les plus pertinentes afin d'accélérer notre croissance. Dans un contexte d'aéroports congestionnés et de rareté des slots, les compagnies doivent faire preuve d'une grande rigueur dans leurs partenariats afin de proposer à leurs clients des produits et services complémentaires de qualité et toujours au meilleur tarif. "

