Green Africa signe un protocole d'accord pour l'acquisition d'Airbus A220

Article publié le 14 février 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne nigériane a signé un protocole d’accord avec Airbus pour 50 A220-300.

Green Africa Airways, la compagnie aérienne nigériane basée à Lagos, a signé un protocole d’accord pour 50 A220-300.

Babawande Afolabi, fondateur et directeur général de Green Africa Airways a déclaré : "nous sommes extrêmement fiers d’annoncer avec Airbus la plus grosse commande d’A220 jamais enregistrée sur le continent africain. L’histoire de Green Africa est marquée par un esprit d’entreprise audacieux, une vision stratégique et un ferme engagement à s’appuyer sur la puissance du transport aérien pour créer un avenir meilleur."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d’Airbus, a quant à lui déclaré : "nous sommes enthousiasmés par le projet Green Africa, son ambition légitime et son professionnalisme, qui se reflètent dans le choix judicieux de ses actifs opérationnels. Les caractéristiques uniques de l’A220 permettront à la compagnie aérienne de proposer des destinations et des itinéraires jusqu’ici considérés comme non rentables. Nous sommes impatients de collaborer avec Green Africa et d’accompagner son développement avec l’avion le plus efficient de sa catégorie."

Liens commerciaux

Sur le même sujet