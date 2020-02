Korean Air lance une liaison entre Séoul et Budapest

Article publié le 11 février 2020 par David Dagouret

Dès le 23 mai 2020, la compagnie coréenne proposera trois vols par semaine vers la capitale de la Hongrie.

Korean Air a annoncé le lancement d'une liaison directe entre Séoul et Budapest. La compagnie coréenne lancera cette ligne à partir du 23 mai 2020 à raison de trois vols par semaine (le mardi, jeudi et samedi).

Le vol partira d’Incheon (KE971) à 12h00 et arrivera à Budapest à 16h25 le même jour. Le vol de retour (KE972) repartira de Budapest le même jour à 18h30 et arrivera à Incheon à 12h30 le lendemain. La route sera opérée avec un Airbus A330-200, pouvant accueillir un total de 218 passagers dont 30 en cabine Prestige et 188 en cabine économie.

Korean Air a également annoncé qu'elle allait lancer des vols cargo vers Budapest à partir du 21 février prochain. Cette ligne cargo sera opérée en Boeing 777 Freighter.

La compagnie aérienne assurera des vols cargo deux fois par semaine, les vendredis et dimanches. Il partira d'Incheon à 7h20 et reviendra après avoir fait escale à Budapest et à Francfort.

Ludovic Froidure, Directeur Général France de Korean Air a déclaré : "nous sommes ravis d’annoncer ces nouveaux vols qui renforcent les liens entre la Corée et l’Europe. Korean Air dessert désormais 17 pays et 15 villes européennes, ce qui montre le vif intérêt et la demande croissante des passagers et en fret aérien import/export des entreprises."





Liens commerciaux

Sur le même sujet