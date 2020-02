La Compagnie propose un programme relaxation à ses passagers

Article publié le 7 février 2020 par David Dagouret

La compagnie française propose le programme de relaxation "Relax Onboard" à bord de ses A321neo.

La Compagnie propose à ses passagers un programme de relaxation à bord de ses Airbus A321neo. Le dispositif se nomme "Relax Onboard".

Dès la diffusion des consignes de sécurité, les passagers sont plongés dans une ambiance calme et apaisée. Ces consignes sont donc proposées dans un univers du yoga avec un fond bleu, des mouvements lents d’un couple de yogis vêtus de blanc et de la musique relaxante.

La Compagnie s’est associée à l’application Petit Bambou pour proposer une chaîne de méditation sur le système de divertissement. En plus d’un programme de découverte de la méditation, les passagers pourront profiter d’un programme de méditations spécialement pensées pour l’avion et ses différentes phases : roulage, décollage, croisière, descente et atterrissage.

Caudalie, partenaire de la Compagnie depuis ses débuts, s’assure que celle de ses passagers reste hydratée pendant toute la durée du vol en leur fournissant des produits hydratants au format 15ml pour le visage et les mains. Durant tout le mois de février, les passagers retrouveront, en plus de leurs habituels produits hydratants, dans leurs amenity kit l’Eau de Beauté de Caudalie, enrichie en huiles essentielles, qui donne une sensation de bien-être immédiat.

Concernant les repas, La Compagnie propose des menus à base d’ingrédients de saison, variés et équilibrés renouvelés tous les mois.

Les passagers peuvent profiter des snacks salés et des granolas sucrés de la marque 100% naturelle Les Fruits Détendus. A l’heure du thé, les chocolats Bon Bean sans sucres ajoutés et sans huile de palme seront proposés avec les thés détox de Kusmi Tea.

