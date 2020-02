LATAM et Delta signent un accord sur le programme de fidélité

Article publié le 28 février 2020 par David Dagouret

LATAM Airlines Brazil a également signé un nouveau partage de code avec la compagnie américaine.

Le groupe LATAM Airlines annonce la signature d’un accord avec Delta Airlines sur le programme de fidélité, permettant d’offrir aux grands voyageurs des avantages réciproques à partir du 1er avril 2020. De la même manière, les membres de Delta SkyMiles pourront accumuler et utiliser leurs miles sur les vols LATAM vers plus de 145 destinations dans 26 pays à travers 5 continents.

Sur la première partie de l’année 2020, les deux compagnies aériennes travaillent également à l’expansion de l’accord sur l’accès réciproque aux lounges sur plus d’aéroports en Amérique du Nord et du Sud. De plus, LATAM et Delta souhaitent établir la reconnaissance mutuelle des voyageurs les plus fidèles.

Depuis le 27 février 2020, les clients de LATAM peuvent également acheter les vols compris dans les accords de partage de code entre Delta Airlines et LATAM Airlines Peru (pour les vols opérés à partir du 29 mars 2020) et LATAM Airlines Ecuador (pour les vols opérés à partir du 15 mars 2020) respectivement, permettant ainsi jusqu’à 74 itinéraires aux États-Unis et au Canada. Les passagers de la compagnie aérienne Delta peuvent également acheter des vols en partage de code avec les affiliés de LATAM au Pérou, en Équateur et en Colombie, permettant ainsi jusqu’à 51 itinéraires en Amérique du Sud.

LATAM Airlines Brazil a également signé un accord de partage de code avec Delta, qui prendra effet au cours du premier semestre 2020, sous réserve de l’approbation règlementaire.

Le code “LA” de LATAM Airlines Brazil sera ajouté aux vols Delta depuis New York/JFK, Miami, Boston et Orlando vers jusqu’à 65 itinéraires aux États-Unis et au Canada.

De la même manière, Le code “DL” de Delta sera ajouté aux vols de LATAM Airlines Brazil depuis Sao Paulo/GRU et Rio de Janeiro/GIG vers jusqu’à 37 itinéraires au Brésil.

Roberto Alvo, Chief Commercial Officer de LATAM Airlines Group a déclaré : "les deux accords sur le partage de codes et le programme de fidélité permettent à LATAM et ses affiliés d’offrir à leurs clients les premiers services tangibles promis par l’accord d’encadrement avec Delta. Aujourd’hui, les clients peuvent déjà accéder à une connectivité de pointe entre l’Amérique du Nord et du Sud, alors que nous continuons sur notre lancée vers notre objectif de créer la meilleure expérience passager et le meilleur réseau du continent."





