Latam quitte l'alliance Oneworld

Article publié le 11 février 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne quittera officiellement l'alliance, le 1er mai 2020.

Le groupe Latam Airlines a annoncé son départ de l'alliance Oneworld. La copagnie aérienne quittera officiellement l'alliance, le 1er mai 2020. Jusqu’au 30 avril 2020 inclus, il n’y aura pas de changement sur les bénéfices réciproques liés à tous les vols des membres de l’alliance.

A partir du 1er mai 2020, Latam maintiendra ses accords bilatéraux avec la majorité des membres de oneworld (British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines and SriLankan Airlines), et continuera de fournir les avantages clients suivants :

L’achat de vols via latam.com et via les sites des compagnies aériennes partenaires vers plus de 1 000 destinations dans le monde

L’accumulation et l’échange de miles via les programmes de fidélité respectifs

L’accès réciproque au lounge sera sujet à un accord spécifique individuel avec chaque compagnie aérienne concernée

La reconnaissance des clients les plus actifs sur les programmes de fidélité respectifs est sujette à un accord individuel spécifique avec chaque compagnie aérienne concernée

Avec le départ de LATAM de l’alliance oneworld, le groupe aérien va mettre fin à ses accords avec American Airlines sur son programme de fidélisation et l’accès réciproque au lounge. À partir du 1er mai 2020, les membres du Latam Pass ne pourront plus accumuler ou échanger de miles sur les vols American Airlines ou avoir accès aux lounges American Airlines. Cependant, Latam honorera tous les billets sur les vols American Airlines qui sont le résultat d’un échange de miles avec LATAM Pass ayant lieu avant le 1er mai 2020 et pour un voyage jusqu’à 12 mois après cette date.

