PNG Air achète trois ATR 42-600S

Article publié le 13 février 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée choisit la version STOL de l'avion de transport régional.

ATR a annoncé, le 11 février, une commande de trois ATR 42-600S par PNG Air. Cet accord fait également de PNG Air un client de lancement de la version STOL. Les ATR 42-600S pourront décoller et atterrir sur des pistes de 800 m de long, avec 40 passagers à bord dans des conditions de vol standard. PNG Air exploite actuellement sept ATR 72-600.

Paul Abbot, PDG de PNG Air, a déclaré : "depuis l'intégration de l'ATR 72-600 dans notre flotte, PNG Air n'a fait que gagner en force grâce à l'efficacité hors pair de cet avion qui consomme 40 % de carburant et émet 40 % de CO2 de moins qu'un jet régional de taille similaire. Lorsque nous avons évalué les différentes options possibles pour remplacer notre flotte STOL existante, les coûts de maintenance et le fort taux de similitude entre les différentes versions de la famille ATR ‑600 se sont avérés être des facteurs extrêmement attractifs. Cette similitude permettra une efficacité encore supérieure, aussi bien pour les pièces de rechange que pour la formation des pilotes. Nous sommes également impatients d’offrir aux passagers qui voyagent à destination et en provenance de nos aéroports à pistes courtes le confort et la modernité de la cabine de l’ATR -600."

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "la décision qu’a prise PNG Air de remplacer sa flotte STOL existante par nos ATR 42-600S représente une acquisition intelligente et montre à quel point cet appareil est primordial pour le marché de l'aviation régionale. Dans le monde entier, des communautés et des entreprises dépendent de la connectivité offerte par les ATR. Sans un remplacement viable de la flotte STOL, les passagers de PNG Air subiraient d'importantes perturbations dans leur quotidien. PNG Air est une compagnie aérienne prospère qui a su démontrer qu'elle comprenait l'importance de ces liens pour ses passagers et les communautés qu'elle dessert."

