Qatar Airways envoie du matériel médical en Chine

Article publié le 25 février 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie a envoyé cinq avions en Chine pour transporter près de 300 tonnes de fournitures médicales.

Qatar Airways a envoyé cinq avions vers la Chine pour transporter près de 300 tonnes de fournitures médicales. Deux Boeing 747 Freighter et trois Boeing 777 Freighter ont décollé le 21 février dernier avec à leur bord 2 500 000 masques et 500 000 bouteilles de désinfectant pour les mains. Les cinq vols sont partis les uns après les autres vers Pékin, Shanghai et Guangzhou.

Ce convoi fait suite à un premier envoi de fournitures médicales transporté par Qatar Airways Cargo le 2 février dernier et à destination de Shanghai. Le chargement comprenait 100 000 masques respiratoires N95 et 2 700 paires de gants en latex jetables, essentiels à la protection des professionnels de santé travaillant 24 heures sur 24 dans les hôpitaux de la province de Hubei, l'épicentre du virus. La compagnie aérienne prévoit d’acheminer des dons supplémentaires dans les semaines à venir.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "quand cette crise a débuté, nous avons tout de suite su que nous devions agir pour soutenir nos amis en Chine. Nous sommes l’un des principaux transporteurs aériens de fret dans le monde et nous sommes donc dans une position unique puisque nous pouvons apporter un soutien humanitaire immédiat par la mise à disposition d'avions, de fournitures médicales ainsi que la coordination d’arrangements logistiques. En travaillant aux côtés de l’Ambassade chinoise au Qatar, nous espérons que nos efforts communs aideront à limiter la propagation du virus, alléger la charge de travail du personnel médical et fournir un soulagement certain aux communautés impactées en Chine."

M. Zhou Jian, ambassadeur de la République Populaire de Chine au Qatar, a déclaré : "en cette période critique où le peuple chinois lutte contre le coronavirus, Qatar Airways a ouvert une « chaine verte » pour le don et le transport de fournitures médicales vers la Chine. C’est une chaine d’amour, d’amitié, de solidarité et d’espoir et nous en sommes très reconnaissants. La générosité du Qatar reflète pleinement l’amitié fraternelle qu’ont le gouvernement et le peuple du Qatar pour le peuple chinois. C’est aussi un symbole de l’internationalisme du Qatar et un symbole de solidarité au sein de la communauté internationale qui fait face ensemble aux difficultés. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, je voudrais adresser nos plus sincères remerciements au peuple du Qatar."





Liens commerciaux

Sur le même sujet