Qatar Airways et American Airlines signent un accord de partenariat stratégique et de partage de codes

Article publié le 28 février 2020 par David Dagouret

Les voyageurs bénéficieront d'un programme de fidélité combiné.

Qatar Airways a signé un accord de partage de codes avec la compagnie American Airlines. Cet accord de codeshare avec American Airlines permettra aux passagers de Qatar Airways d’emprunter les vols domestiques AA au départ de Boston (BOS), Dallas (DFW), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK) et Philadelphie (PHL), ainsi que les vols internationaux AA depuis et vers l’Europe, les Caraïbes, l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud.

Les passagers d’American Airlines auront la possibilité de réserver tous les vols Qatar Airways entre le Qatar et les États-Unis, et vers des destinations du Moyen-Orient, l’Afrique de l’Est, l’Asie du Sud, l’océan Indien et l’Asie du Sud-Est.

À la suite de la réactivation de ce partage de codes, les deux compagnies aériennes vont également explorer la possibilité pour American Airlines d’opérer des vols entre les États- Unis et le Qatar, ainsi que plusieurs initiatives commerciales et opérationnelles communes pour renforcer encore ce partenariat renouvelé.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec American Airlines – un accord entre deux compagnies ambitieuses et prospères qui ont l’envie commune d’améliorer l’expérience de voyage. Cette coopération rassemble deux des réseaux aériens les plus étendus au monde, augmentant considérablement les choix de millions de passagers en leur offrant une connectivité toujours plus fluide vers un nombre considérable de nouvelles destinations, en accord avec la stratégie de croissance de Qatar Airways. Nous avons tourné la page sur nos différends passés et sommes très enthousiastes à l’idée de travailler en étroite collaboration avec American Airlines pour construire un partenariat leader dans le monde, à destination de tous nos passagers. Cet accord mettra en avant nos ressources et forces complémentaires et permettra à de nouveaux voyageurs de profiter de l’expérience de voyage Qatar Airways, plusieurs fois primée."

Doug Parker, Chairman et CEO du groupe American Airlines, a déclaré : "notre objectif est de continuer à étendre et renforcer nos partenariats afin de compléter le réseau d’American Airlines et d’offrir un choix plus large de destinations à nos passagers. Les différends qui ont mené à la suspension de notre partenariat il y a deux ans ont été résolus. Ainsi, rétablir notre accord de partage de codes nous permettra de fournir un service à des marchés importants pour nos passagers, nos collaborateurs et nos actionnaires. Il nous permettra aussi de créer de nouvelles opportunités de croissance pour American Airlines. Nous sommes ravis de cette coopération renouvelée entre nos deux compagnies et espérons construire une relation d’autant plus forte avec Qatar Airways au fil du temps."





Liens commerciaux

Sur le même sujet