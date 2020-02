Ryanair augmente la compensation carbone volontaire

Article publié le 21 février 2020 par David Dagouret

A partir d'avril cette compensation augmentera de 1 à 2 euros.

Ryanair a annoncé qu'elle inviterait ses clients à doubler leur contribution volontaire de compensation carbone de 1 € à 2 € à partir du 1er avril. Cette augmentation fait partie de la campagne continue de développement durable mise en place par Ryanair, qui comprend un investissement de plus de 20 milliards de dollars dans de nouvelles technologies d'avions qui transporteront 4% de passagers en plus, mais avec une consommation de carburant diminuée de 16% et des émissions sonores réduites de 40%.



Actuellement, plus de 3% des clients de Ryanair participent à ce programme volontaire de compensation carbone. 100% de ces fonds sont destinés à soutenir les projets environnementaux de compensation carbone de Ryanair. Au cours de la dernière année, cela a financé plus de 500 000 € de poêles à bois en Ouganda, et plus de 250 000 € pour un projet de reboisement dans la région de Monchique au sud du Portugal, qui a été dévastée par les incendies de forêt en 2018. Avec l’augmentation des fonds alloués à la croissance de ce programme à succès de contributions volontaires, Ryanair visera à fournir plus de financements à davantage de partenaires en 2020.



Tom Fowler, directeur du développement durable, a déclaré : "nous sommes satisfaits des retours très positifs de nos clients vis-à-vis de notre initiative de compensation carbone volontaire en 2019. En plus d'avoir payé plus de 600 millions d'euros de taxes environnementales l'année dernière, Ryanair a contribué à hauteur de plus de 1,5 million d'euros à des projets de compensation carbone en Europe et en Afrique - et nous nous engageons à faire plus. Nos investissements dans de nouvelles technologies aéronautiques nous permettront de transporter plus de passagers, mais avec une consommation de carburant et des émissions sonores beaucoup plus faibles. Nous sommes à 60% d'être exempt de plastique à bord d'ici 2024, et nos clients contribuent désormais à plus de 1,5 million d'euros par an à des projets de compensation carbone. Nous les remercions sincèrement pour leur soutien à notre ambitieux programme de développement durable. 100% des fonds recueillis grâce à ces dons issus des compensations carbone volontaires seront dédiés à nos partenaires environnementaux, qui travaillent activement sur des programmes de compensation et de réduction de carbone. Avec cette modeste augmentation des contributions volontaires, nous pouvons faire plus en 2020 et nous sommes impatients de dévoiler plus de partenaires environnementaux 2020 dans les prochains mois."





