Ryanair lance un programme de formation de pilotes

Article publié le 24 février 2020 par David Dagouret

La compagnie irlandaise et Aviomar Flight Academy ont signé un partenariat pour la formation de pilotes.

Ryanair a signé un partenariat de formation avec l’Aviomar Flight Academy pour offrir un programme de mentorat Ryanair à Rome. Ce partenariat garantira à Ryanair d'attirer plus de pilotes professionnels pour soutenir sa croissance à travers l'Europe.



Le programme, qui a débuté en octobre 2019, offre aux pilotes stagiaires un voie structurée dans la réalisation d’un programme de formation leur permettant d’atteindre un niveau où ils sont prêts à rejoindre le programme de qualification de type Ryanair Boeing 737.



Les pilotes du programme seront formés par des instructeurs de l'Aviomar Flight Academy, utilisant les procédures de Ryanair, alors qu'ils font leurs premiers pas vers la formation de pilotes Ryanair. Au cours des 4/5 prochaines années, jusqu'à 400 nouveaux pilotes de toute l'Europe seront recrutés et formés par l’Aviomar Flight Academy. Les pilotes nouvellement formés qui commencent maintenant leur formation ab initio débuteront leur carrière chez Ryanair à partir du début de 2022.



Le directeur des opérations de Ryanair, Neal McMahon, a déclaré : "Ryanair est heureuse d'annoncer ce partenariat de formation avec l'Aviomar Flight Academy, qui a un palmarès impressionnant dans la formation de pilotes de haut niveau aux normes les plus élevées. Ce nouveau programme de formation est le seul programme de mentorat de pilotes de Ryanair en Europe du Sud, et ce partenariat souligne notre engagement à soutenir, développer et recruter des pilotes pour les postes actuels et futurs. Avec des centaines de vols quotidiens Ryanair vers l'Italie, nous nous attendons à ce que les étudiants de toute l'Europe profitent des tarifs bas de Ryanair et s'inscrivent au programme de formation de pilotes Ryanair Mentored de l’Aviomar Flight Academy."



Le chef de la formation des équipages de Ryanair, Senan O’Shea, a déclaré : "ce nouveau programme Ryanair-Aviomar Flight Academy fournira à la compagnie aérienne une pipeline constante de pilotes talentueux et professionnels venant de toute l'Europe pour répondre aux besoins de notre réseau en pleine croissance. Les pilotes stagiaires peuvent s'attendre à des opportunités inégalées de voyager avec la première compagnie aérienne internationale. Après mûre réflexion, nous avons choisi l’Aviomar Flight Academy comme partenaire de formation des pilotes basé en Italie en raison de leurs normes élevées en matière de formation initiale au vol et de APS MCC. Nous sommes heureux de prêter notre expertise opérationnelle à l'Aviomar Flight Academy, en particulier dans la création de ce qui sera un programme de mentorat Ryanair exceptionnel. Cette combinaison sera la meilleure préparation possible pour une carrière dans le transport aérien avec Ryanair."

Le coordinateur du recrutement des pilotes de Ryanair, Angelo Currao, a déclaré : "grâce à des partenariats innovants dans l'industrie et à notre formation de pilotes interne inégalée, Ryanair est bien placé pour atteindre les objectifs de recrutement et de formation des pilotes et porter sa flotte d'avions à 585 appareils d'ici l'exercice fiscal 2025. Ryanair est ravie d'accueillir l’Aviomar Flight Academy en tant que premier partenaire dans la formation de pilotes en Italie. "



La directrice générale de l'Aviomar Flight Academy, Michele Marano, a déclaré : "l'Aviomar Flight Academy est fière d'être le premier partenaire de formation Ryanair en Italie pour les étudiants intégrés et modulaires. Les futurs pilotes pourront également compléter un APS MCC leader sur son marché sur un simulateur de base fixe B737. L'Aviomar Flight Academy a été la première organisation de formation agréée à lancer APS MCC en Italie et ce nouveau partenariat passionnant avec Ryanair confirme la valeur ajoutée attribuée par les compagnies aériennes à cette formation. L’Aviomar et Ryanair ont toutes deux une fière histoire dans l'aviation, et nous sommes ravis d'être partenaires dans le prochain chapitre de leur success story. Il s'agit d'une opportunité unique et exceptionnelle pour nos diplômés de devenir pilotes de ligne commerciale pour la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide en Europe. Ryanair possède un département de formation leader sur son marché avec un bilan de sécurité inégalé et nous sommes fiers d'y être associés. Il s'agit d'une nouvelle approche de la formation des pilotes et que nous accueillons avec enthousiasme."

