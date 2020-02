Safran Nacelles signe un accord avec Sabena Technics

Article publié le 26 février 2020 par David Dagouret

Safran Nacelles renforce ses capacités mondiales de services de réparation sur site grâce à un accord à long-terme signé aujourd’hui avec l’équipe des services et support GO TEAM de Sabena technics. Cet accord couvre le support et les services de réparation de la gamme de produits de Safran Nacelles.

Grâce à cette collaboration, Safran Nacelles pourra faire appel à Sabena technics pour des réparations de nacelles dans le monde entier pour lesquelles l’équipe GO TEAM offre ses ressources directement "sous aile".

Olivier Savin Vice-Président Support et services de Safran Nacelles a déclaré : "nous apportons notre support à de plus en plus de clients à travers le monde, et nous voulions accroître nos capacités d’intervention sous aile en élargissant notre réseau de partenaires. Notre sélection s’est basée sur les capacités de Sabena technics à déployer ses équipes d’experts GO TEAM à travers le monde où une réparation est nécessaire. Cette réactivité est pleinement soutenue par le savoir-faire et l’expertise de Safran Nacelles en tant qu’équipementier de la nacelle, ainsi que par nos propres services de réparation et notre connaissance approfondie en matière de développement et d’assistance sur les réparations."

Philippe Rochet, Président de Sabena technics a déclaré : "nous sommes fiers de la confiance que Safran Nacelles nous témoigne. Safran Nacelles peut compter sur notre équipe GO TEAM pour assurer l’assistance opérationnelle escomptée sur les avions de leurs clients."





