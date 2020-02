Stelia Aerospace poursuit son développement au Canada

Article publié le 11 février 2020 par David Dagouret

Stelia participe à un nouveau projet de R&T Aile aux côtés de Bombardier.

Stelia Aerospace, par l’intermédiaire de ses deux filiales canadiennes (Stelia Aéronautique Canada à Mirabel au Québec et Stelia Aerospace North America à Lunenburg en Nouvelle-Ecosse), vient de démarrer un projet avec Bombardier dans le cadre d’un nouveau projet collaboratif de recherche, le projet AILE (Aile Intelligente et Légère pour l’Environnement).

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la troisième phase du Projet mobilisateur de l’avion écologique SA2GE-3 (Systèmes Aéronautiques d’Avant-Garde pour l’Environnement) soutenu par le gouvernement du Québec, fera l’objet d’un partenariat sur 3 ans et consistera pour Stelia Aerospace à fabriquer un démonstrateur de volet hypersustentateur de bord de fuite en composite thermoplastique, destiné à être monté sur un banc d’essai chez Bombardier.

Les équipes de Recherche & Technologie (R&T) de Stelia Aéronautique Canada, soutenues par l’équipe R&T basée en France, seront en charge de la gestion du projet et de la phase de conception et de dimensionnement. La fabrication des outillages et du démonstrateur échelle 1:1 sera confiée à Stelia Aerospace North America.

Pour ce nouveau projet de R&T, Stelia Aerospace s’appuiera sur deux partenaires : FusiA Impression 3D Metal Inc. pour la fabrication et la conception de charnières en impression 3D métallique (société québécoise dont la société sœur, française, est déjà partenaire de Stelia Aerospace dans le projet SAMBA - Shock Absorder Material for Bird Shield Application) et le CNRC (Conseil National de Recherches du Canada), déjà partenaire de STELIA Aerospace sur des projets de recherche métallique, qui apportera son savoir-faire et ses moyens de mise en œuvre sur les composites thermoplastique.

Stelia Aerospace collabore déjà avec Bombardier depuis 3 ans, dans le cadre d’un premier projet de R&T collaboratif visant à réduire le temps de cycle nécessaire à la conception d'un caisson de voilure métallique de type avion d'affaire.

Cédric GAUTIER, CEO de Stelia Aerospace, a déclaré : "ce nouveau projet avec Bombardier souligne notre volonté de tisser des liens forts avec notre client et nous permettra de poursuivre notre stratégie de développement de nos compétences, tout en développant notre empreinte sur le sol canadien en matière de Recherche & Technologie."





