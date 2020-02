TAP Air Portugal a transporté 1,23 million de passager en janvier 2020

Article publié le 13 février 2020 par David Dagouret

TAP Air Portugal a annoncé avoir transporté 1,23 million de passagers en janvier 2020, soit 145.000 passagers de plus qu’en janvier 2019, ce qui représente une augmentation de 13,3%.

Cette croissance dépasse considérablement les données de trafic enregistrées il y a cinq ans, lorsque la compagnie aérienne n'avait transporté que 779.000 passagers en janvier. En d'autres termes, la compagnie aérienne portugaise a connu une croissance de 59 %.

Le mois dernier, la plus forte croissance du nombre de passagers a été enregistrée sur les lignes européennes (hors Portugal), avec 83.000 passagers de plus (+13,2%), suivies par les lignes nord-américaines, où TAP Air Portugal a transporté 28.000 passagers de plus qu'au cours de la même période de l'année précédente.

En janvier, le nombre de passagers transportés a progressé au-delà de l'augmentation de l'offre, ce qui s'est traduit par une amélioration de 2,7% du coefficient d’occupation, qui était de 75,3 %.

L’ASK (sièges disponibles x kilomètres) a connu une augmentation de 12,8 %, et a été dépassé par le RPK (passagers payants x kilomètres), qui était de 17 %.

