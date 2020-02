Transavia élargit son offre vers l’Algérie

Article publié le 19 février 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost ouvrira 12 nouvelles routes vers 6 destinations en Algérie.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France a annoncé qu'elle allait développer son offre vers l'Algérie. La compagnie aérienne proposera donc 12 nouvelles routes vers 6 destinations.

Depuis Paris-Orly : Alger, Bejaia, Constantine, Oran, Sétif, Tlemcen

Depuis Lyon Saint-Exupéry : Bejaïa, Constantine, Oran

Depuis Montpellier-Méditerranée : Alger, Constantine (exclusive), Oran

Ces ouvertures portent le nombre total de destinations desservies par Transavia vers l’Algérie à 6 et le nombre de lignes à 14 toutes bases confondues.

Les droits sont soumis à l’approbation de l’aviation civile Algérienne.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, a déclaré : "nous sommes extrêmement heureux de pouvoir aujourd’hui pleinement déployer l’offre Transavia entre la France et l’Algérie pour devenir la première compagnie low-cost sur ce marché, et ainsi satisfaire une demande très forte pour une offre alliant des tarifs attractifs et une expérience de qualité. Avec l’ouverture de ces nouvelles lignes vers l’Algérie, nous sommes fiers de pouvoir proposer de nouvelles opportunités de voyage au départ de nos 4 bases françaises, tout en favorisant les échanges et le rapprochement des familles. "

