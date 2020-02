Transavia France : 2019 une année de croissance

Article publié le 25 février 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost d'Air France a annoncé ses résultats pour l'année 2019.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM a annoncé ses résultats pour l'année 2019. La compagnie a augmenté son chiffre d’affaires de 9,3% par rapport à 2018 en le portant à 1744 Millions d’euros. Transavia Netherlands et Transavia France ont transporté16,6 millions de passagers en 2019, soit une augmentation de 4,8% par rapport à l'année dernière.

Transavia France a transporté 7,4 millions de passagers en 2019, soit une augmentation de 5% par rapport à 2018. Le coefficient de remplissage des avions s’est amélioré avec un taux de 92,8%.

La croissance s’est appuyée sur le développement de son offre au départ de ses trois bases : Orly, Lyon et Nantes. Au total, Transavia France a proposé 21 nouvelles routes et opère désormais dans 24 pays.

En détail, la croissance des bases en 2019 est la suivante :

Orly : 9 nouvelles routes à destination de Mahon, Nador, Brindisi, Kos, Rhodes, Zakynthos, Lanzarote, Fuerteventura et Ouarzazate. 5.6 millions (+1%) de passagers se sont envolés au départ de Paris Orly.

Nantes : 9 nouvelles routes à destination de Budapest, Copenhague, Santorin, Mykonos, Palerme, Tunis, Oran, Genève et Istanbul. 865 000 passagers (+45%) sont partis au départ de Nantes.

Lyon : 3 nouvelles routes à destination de Casablanca, Beyrouth et Amman. 700 000 (+6%) passagers ont voyagé avec Transavia France au départ de Lyon.

En 2019, Transavia France a poursuivi ses efforts en matière d’éco-pilotage. Transavia France a ainsi annoncé un nouveau partenariat avec OpenAirlines pour développer SkyBreathe OnBoard, une solution d’éco-pilotage en temps réel. La compagnie a également déployé un outil proposé par Satefy Line : Optidirect. L’application propose en vol des routes alternatives directes permettant de réduire la consommation de carburants. Avec Optiflight (composé d’Opticlimb, Optispeed et Opdirect) Transavia France bénéficie d’outils performants pour réduire ses émissions de CO2 durant le vol.

Cette démarche de progrès continue dans l’éco-pilotage fondée sur l’engagement des pilotes a évité l’émission de 13000 Tonnes de CO2 en 2019. La consommation de carburant a été de

2,63 L par passager par 100 km.

Fin 2019, Transavia a mis fin au plastique à usage unique sur les vols réguliers. Agitateurs en bois, sacs en papier kraft et couverts en écorce de bambou ont pris place à bord des avions. Transavia est la première compagnie aérienne au monde à proposer un gobelet certifié FSC et Plastic Free : sa pellicule interne, à base d’un matériau biosourcé et biodégradable – le Bio PBS – remplace la pellicule de plastique traditionnellement utilisée pour garantir l’étanchéité des gobelets en carton. Au total, ces nouvelles solutions permettront d’économiser 41 tonnes de plastique par an, soit l’équivalent d’un Boeing 737-800.

En 2020, Transavia va ouvrir 40 nouvelles routes dont 20 au départ de sa nouvelle base à Montpellier, 4 au départ de Lyon, 5 au départ de Nantes et 11 au départ d’Orly. Le premier vol au départ de Montpellier aura lieu le 3 avril 2020.

Par ailleurs, Transavia France va renforcer très significativement son offre vers l’Algérie avec 6 destinations proposées (Alger, Oran, Bejaïa, Constantine, Sétif, Tlemcen).

Nathalie Stubler, Présidente Directrice Générale de Transavia France a déclaré : "Transavia France a réalisé une belle année 2019. Je retiens en particulier l’engagement des équipes qui, année après année, délivrent une forte croissance tout en apportant une très bonne qualité de service à nos clients. Nous sommes impatients d’inaugurer notre nouvelle base de Montpellier et de développer notre offre low-cost vers l’Algérie !."





