Turkish Airlines a atteint un taux de remplissage de 80,6% en janvier

Article publié le 14 février 2020 par David Dagouret

Dans le même temps, le nombre de passagers internationaux a également augmenté de 10%.

Turkish Airlines a annoncé avoir enregistré un taux de remplissage de 80,6% au mois de janvier dernier alors que son nombre de passagers internationaux a augmenté de près de 10 %.

Le taux de remplissage international a augmenté de 1,6 point de pourcentage pour atteindre environ 80% tandis que le taux de remplissage pour les vols domestiques a baissé de 0,3 point de pourcentage et descend à environ 87% par rapport à janvier 2019.

Le nombre de passagers en correspondance internationale (passagers en transit) a augmenté de près de 4% et les passagers internationaux, à l'exclusion des passagers en transit, ont enregistré une hausse d’environ 19% par rapport à la même période l’année dernière. Le nombre total de passagers internationaux a augmenté de 10% en janvier 2020 comparé au même mois de l’année dernière.

Le Président du Conseil d'administration et du Comité exécutif de Turkish Airlines, M. İlker Aycı a déclaré : "nos résultats de janvier indiquent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de l’année 2020. L'augmentation du nombre de nos passagers internationaux démontre une fois de plus que nous maintenons avec succès le cap sur notre volonté d'être la marque préférée du monde. En tant que compagnie aérienne nationale, nous continuerons à accueillir nos passagers sur leurs vols selon les normes de l’hospitalité turque tout en continuant à améliorer la qualité de notre service et à accroître nos performances chaque mois."





