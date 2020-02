Twin Jet reçoit un nouvel appareil

Article publié le 6 février 2020 par David Dagouret

La compagnie régionale a pris livraison de son 13e Beechcraft 1900

La compagnie aérienne, Twin Jet, a pris livraison d'un nouvel appareil. L'avion qui est un Beechcraft 1900 devient ainsi le 13e appareils à rejoindre la flotte de la compagnie française, qui est exclusivement composée de Beechcraft 1900.



Guillaume COLLINOT, directeur général de Twin Jet a déclaré : "nous sommes fiers d'avoir la capacité d'optimiser notre réseau régulier avec l'arrivée d'un nouveau Beechcraft 1900 D. La mise en flotte d'un treizième appareil confirme notre positionnement de leader sur le secteur des avions de 19 sièges. Nous avons à cœur de transporter nos passagers dans des conditions optimales de service et de confort."



Twin Jet devrait moderniser la totalité de sa flotte de Beechcraft 1900. En effet en décembre 2019, Twin Jet avait annoncé la signature du plus gros projet de « retrofit » avionique européen avec Honeywell/Bendix-King pour l'installation d'une suite avionique de dernière génération.



Chaque avion de Twin Jet sera doté du WiFi et de la liaison satellite permettant notamment aux passagers comme aux équipages l'accès à internet.

Liens commerciaux

Sur le même sujet