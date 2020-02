US-Bangla Airlines commande deux ATR 72-600

Article publié le 13 février 2020 par David Dagouret

Le loueur, Avation, basé à Singapour prend commande de deux appareils supplémentaires qui seront loués à US-Bangla Airlines.

ATR a annoncé que le loueur Avation PLC établi à Singapour a converti deux droits d'achat en commandes fermes, portant sur deux ATR 72-600. Les avions seront loués à la compagnie bangladaise US-Bangla, la plus grande compagnie privée du Bangladesh. La flotte de la compagnie passera de six à huit ATR. Avation a également pris deux droits d'achat supplémentaires portant sur deux ATR 72-600, pour remplacer ceux qui ont été exercés.

Mohammad Abdullah Al Mamun, Directeur général d’US-Bangla, a déclaré : "la connectivité régionale est essentielle au Bangladesh et dans la région. Nous sommes ravis d'offrir à nos passagers la possibilité d'accéder à de nouvelles opportunités à travers l'ensemble du pays. L'ATR 72-600 est particulièrement adapté au Bangladesh : le retour des passagers s'est révélé tout à fait positif et nous sommes très satisfaits de la fiabilité et du confort de ces appareils. Avec la cabine moderne et confortable de la série -600, qui arbore des sièges passagers dernier cri de 18 pouces de large, nous sommes en mesure d’offrir à nos passagers une expérience premium, ce qui est primordial pour US-Bangla."

Le Président exécutif d'Avation, Jeff Chatfield, a déclaré : "les performances économiques de l'ATR 72-600, le nombre d’opérateurs qui l’exploitent et ses performances environnementales avérées en font un modèle extrêmement attractif, à la fois pour les loueurs et pour les compagnies aériennes opérant dans tous les types d’environnements. Nous sommes heureux de voir notre partenariat avec US-Bangla prospérer et d’être les témoins de l’expansion de leur empreinte régionale et du développement de la connectivité au Bangladesh."

Stefano Bortoli, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : "il est agréable d'avoir deux clients satisfaits en même temps. L’élargissement continu de la flotte d’US-Bangla confirme les performances inégalées de l'ATR et sa capacité à assurer une connectivité régionale à travers le Bangladesh. Notre politique de développement continu de notre produit vise à garantir la satisfaction de nos opérateurs et clients. Pour un loueur, disposer d’un actif à forte valeur résiduelle est primordial. Ainsi, lorsqu’Avation, avec son sens du marché et sa longue expérience en matière de placement d’appareils, continue de commander des ATR, nous savons que notre produit fonctionne très bien pour nos clients."





