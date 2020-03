Aero Locarno signe une commande avec Sonaca Aircraft

Article publié le 9 mars 2020 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'achat de cinq Sonaca 200.

Aero Locarno et Sonaca Aircraft ont signé un contrat pour l'achat de cinq appareils Sonaca 200. Aero Locarno devient ainsi le premier client suisse de Sonaca Aircraft.

Stefano Buratti, CEO d’Aero Locarno a déclaré: "avec sa structure en aluminium, le Sonaca 200 est un avion d’école robuste et facile à réparer. Stable et agile, l’appareil s’est avéré facile à piloter y compris en conditions de turbulences. Le Sonaca 200 est un avion spacieux et confortable, la visibilité à bord y est optimale. Nous avons trouvé notre nouvel avion pour la formation de base !".

Pierre Van Wetter, Chief Commercial Officer et Co-Fondateur de Sonaca Aircraft a déclaré : "nous sommes convaincus que le Sonaca 200 a toute sa place en Suisse. La motorisation et les hauts taux de montée s’avèrent particulièrement adaptés aux vols en montagne et ce quelle que soit la masse d’emport de l’avion".

