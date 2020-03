Air Austral suspend ses liaisons avec Madagascar

Article publié le 17 mars 2020 par David Dagouret

Les vols vers Madagascar seront suspendus jusqu'au 18 avril.

Suit à l'annonce du Président malgache Andry Rajaoelina, samedi 14 mars, de suspendre ses liaisons aériennes avec l'Europe, et notamment l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne, mais aussi avec La Réunion et Mayotte. Air Austral a donc annoncé la suspension de ses vols de/vers Madagascar.

Tous les vols de/vers les aéroport des Provinces Malgaches - Nosy Be, Tamatave, Majunga, Diego, Tuléar, Fort Dauphin- sont suspendus du 16 mars au 18 avril 2020.

Tous les vols de/vers l’aéroport d’Antananarivo sont suspendus du 20 mars au 18 avril 2020. Les vols Réunion – Tananarive restent ainsi possibles jusqu’au jeudi 19 mars 2020 inclus.

Liens commerciaux

Sur le même sujet