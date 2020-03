Air Tahiti Nui : vol Papeete-Paris en direct

Article publié le 15 mars 2020 par David Dagouret

Ce dimanche 15 mars, la compagnie aérienne a décollé de Tahiti pour un vol non-stop de 16h30.

Suite à la restriction des Etats-Unis mise en place pour réduire la pandémie du coronavirus, Air Tahiti Nui a lancé un vol entre Papeete et Paris sans son escale à Los Angeles. Le vol TN64 a décollé ce dimanche 15 mars à 03h10 heure locale (14h10, heure de Paris) et devrait atterrir à Paris ce lundi 16 mars à 06h06 après plus de 16h00 de vol. Pour suivre le vol, cliquez sur l'image.

Ce vol devient ainsi le vol domestique le plus long du vol monde avec plus 15 000 kilomètres et il est opéré avec un Boeing 787-9 Dreamliner, immatriculé F-OTOA, msn 62711/889.

