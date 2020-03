Air Transat annonce aussi la suspension de ses vols

Article publié le 19 mars 2020 par David Dagouret

La compagnie canadienne suspendra ses vols jusqu'au 30 avril prochain.

Transat, maison mère d'Air Transat, a annoncé la suspension progressive des vols de la compagnie jusqu’au 30 avril, 2020.

Cette décision fait suite à l’annonce du gouvernement canadien d’interdire l’entrée de ressortissants étrangers sur le territoire, ainsi qu’à des décisions similaires de plusieurs autres pays où l’entreprise opère.

De et vers l’Europe et les États-Unis, les ventes pour des départs jusqu’au 30 avril 2020 sont fermées immédiatement sur la plupart des destinations. Des vols seront encore opérés pendant quelques jours, le temps de rapatrier les clients de Transat dans leur pays d’origine. Afin de permettre autant de retours que possible, les ventes resteront provisoirement ouvertes dans les deux sens pour les routes suivantes : Montréal-Paris, Montréal-Lisbonne, Toronto- Londres, et Toronto-Lisbonne. Une date d’arrêt des opérations sera annoncée incessamment.

De et vers les Caraïbes et le Mexique, les ventes pour un départ jusqu’au 30 avril 2020 sont également fermées immédiatement. Des vols seront encore opérés pendant quelques jours le temps de rapatrier les clients de Transat au Canada.

Jean-Marc Eustache, président et Chef de la direction a déclaré : "c’est une situation inédite qui nous contraint à suspendre nos vols à brève échéance pour contribuer à l’effort de lutte contre la pandémie,protéger nos clients et nos employés et préserver l’entreprise. Nous mettons tout en œuvre pour que cela ait le moins d’impact possible sur nos employés, et sur nos clients, que nous nous assurons de ramener à la maison."





