Air Transat annule les frais de modification

Cette offre est valable sur les réservations déjà existantes.

Air Transat annonce qu’elle offre à ses clients ayant réservé avant le 4 mars 2020 pour un voyage prévu d’ici le 30 avril 2020, la possibilité de modifier leur réservation existante sans frais, et ce, sur l’ensemble des tarifs, incluant l’Éco budget.

Tous les clients ayant réservé un vol sur n’importe quelle destination offerte par Air Transat pour un voyage prévu d’ici le 30 avril 2020 sont autorisés à modifier une seule fois leur réservation sans frais pour un voyage complété d’ici le 31 décembre 2020. Pour les clients qui désirent annuler leur réservation, le montant payé sera crédité pour un voyage ultérieur devant être complété au 31 décembre 2020.

Les modifications aux réservations individuelles peuvent être effectuées jusqu’à 24 heures avant le départ. Dans le cas d’une différence de prix entre la réservation originale et la nouvelle réservation, les clients devront payer le supplément et aucun remboursement ne sera accordé si le prix de la nouvelle réservation est plus bas que le prix initial.

