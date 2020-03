ANA modifie temporairement ses opérations de vols

Article publié le 16 mars 2020 par David Dagouret

La compagnie japonaise annule des vols vers Paris en raison du coronavirus.

All Nippon Airways (ANA) va temporairement modifier la fréquence de ses vols vers/à partir de Paris, jusqu’au 28 mars prochain (programme d’hiver). Ainsi la compagnie japonaise a annoncé qu'elle allait annuler les vols NH215/216 entre Haneda et Paris CDG les 20, 24 et 26 mars prochains.

ANA a également annoncé qu'elle annulait les mêmes vols pour la liaison entre Haneda et Francfort les mêmes jours. Elle a précisé qu'elle allait également réduire sa liaison entre Narita et Dusseldorf supprimant les vols du 20, 23 et 27 mars prochain, ainsi que sa liaison entre Narita et Bruxelles annulant les vols du 24 et 26 mars prochain.

